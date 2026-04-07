Страна ЕС готовится к возвращению в объятия России из-за войны в Иране

В Швейцарии призвали отменить все санкции против России из-за войны в Иране

В парламент Швейцарии внесен законопроект об упразднении всех ограничений, дублирующих санкции Евросоюза против России, сообщает издание «Взгляд». Инициатором выступила Швейцарская народная партия (ШНП) — одна из руководящих сил страны, в которой состоит действующий президент Швейцарии Ги Пармелен.

Снять санкции ради сохранения покупательной способности Швейцарии, — говорится в названии законопроекта.

Авторы инициативы ставят вопрос о возвращении к принципам национального нейтралитета, которые, по их мнению, были нарушены, когда Берн продублировал антироссийские санкции Евросоюза. В ШНП подчеркивают, что это произошло впервые в истории страны — даже в отношении нацистской Германии ограничения с заморозкой счетов ввели только в марте 1945 года.

Ситуация меняется на фоне войны в Иране и угрозы перекрытия Ормузского пролива. Цена на дизель в стране за месяц выросла на 20%, и энергетический кризис вкупе с нарушением нейтралитета заставил парламентариев действовать.

ШНП не впервые поднимает вопрос об отмене санкций против России. Новая форма — законопроект о срочных мерах по выравниванию экономики. В партии возврат к нейтралитету считают не конъюнктурным решением, а идеологической доктриной.

Ранее Европейский суд отклонил апелляции пяти российских бизнесменов на введенные против них санкции. Речь идет о Дмитрии Пумпянском, Тигране Хадавердяне, Викторе Рашникове, Дмитрии Мазепине и Германе Хане. Решение было вынесено одновременно по всем пяти раздельно поданным искам.