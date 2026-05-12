День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 15:33

«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство

Нутрициолог Слип: полное отсутствие мяса в рационе чревато повреждением нервов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Полное отсутствие мяса в рационе чревато повреждением нервов и тяжелой анемией, заявила NEWS.ru нутрициолог Анна Слип. По ее словам, дефицит витамина B12, который содержится в такой пище, приводит к необратимым последствиям примерно через год.

К мясу возвращаются 84% бывших вегетарианцев и веганов, и больше половины — в первый год. Дело не в слабом характере, как может показаться, а в физиологии. Сильная сторона растительного рациона — снижение рисков болезней сердца и диабета. Слабая сторона — отсутствие витамина В12 и низкое усвоение железа из растений. Запасы, накопленные до перехода на веганство, расходуются медленно. Только примерно к девятому месяцу они истощаются, что приводит к необратимым последствиям: повреждению нервов и тяжелой анемии, выраженной усталостью, выпадением волос, бледностью, покалыванию в пальцах, — пояснила Слип.

По ее словам, железо из растительной еды усваивается плохо. Она добавила, что поднять усвоение помогает витамин С, в то время как чай, кофе и молочные продукты блокируют этот процесс.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что одышка, бледность и слабость говорят о дефиците железа в организме. По ее словам, эти признаки могут проявляться задолго до того, как анализ крови покажет критическое падение уровня гемоглобина.

Читайте также
Врач дала совет, как снизить риски проблем с сердцем в старости
Здоровье/красота
Врач дала совет, как снизить риски проблем с сердцем в старости
Россиянам рассказали о неочевидных плюсах зубной пасты в таблетках
Общество
Россиянам рассказали о неочевидных плюсах зубной пасты в таблетках
Врач рассказала, употребление каких продуктов приводит к потере зрения
Здоровье/красота
Врач рассказала, употребление каких продуктов приводит к потере зрения
Врач рассказала, как съесть шашлык без вреда для желудка
Здоровье/красота
Врач рассказала, как съесть шашлык без вреда для желудка
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Общество
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Здоровье
питание
еда
болезни
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вирусолог назвал главный симптом хантавируса
В Госдуме назвали истинную причину визита НАБУ к Ермаку
«Наелся»: в Крыму объяснили вспыхнувший вокруг Ермака коррупционный скандал
«Разве это не очевидно?»: в ЕП призвали прекратить финансирование Украины
Заслуженный строитель России Шеляпин заинтересовал Генпрокуратуру
Грозовые ливни и жара до +27 градусов: погода в Москве в конце недели
«Юлечки не стало»: в возрасте 45 лет умерла сценарист «Склифосовского»
В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбрать мясо для шашлыка
Мантуров сообщил о рекордном росте товарооборота России и Индонезии
Коллапс ВСУ и встреча Путина с Зеленским: новости СВО на вечер 12 мая
Путин заявил об успешном применении «Кинжалов» в зоне СВО
Названа возможная причина загадочного исчезновения Героя России в Юрге
В Совфеде ответили, как воспитать у молодежи любовь к родине
Путин сделал решительное заявление о возможностях «Орешника»
Врач раскрыл, почему пациенты все чаще жалуются на проблемы с памятью
Испытания «Сармата» показали на видео
Россиянам рассказали о мошенничестве в миграционной сфере
Музыкальный критик объяснил дефицит женских групп на сцене
Путин назвал сроки постановки «Сармата» на боевое дежурство
Врач объяснил, как некоторым людям удается годами не болеть простудой
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.