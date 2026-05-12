«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство

Полное отсутствие мяса в рационе чревато повреждением нервов и тяжелой анемией, заявила NEWS.ru нутрициолог Анна Слип. По ее словам, дефицит витамина B12, который содержится в такой пище, приводит к необратимым последствиям примерно через год.

К мясу возвращаются 84% бывших вегетарианцев и веганов, и больше половины — в первый год. Дело не в слабом характере, как может показаться, а в физиологии. Сильная сторона растительного рациона — снижение рисков болезней сердца и диабета. Слабая сторона — отсутствие витамина В12 и низкое усвоение железа из растений. Запасы, накопленные до перехода на веганство, расходуются медленно. Только примерно к девятому месяцу они истощаются, что приводит к необратимым последствиям: повреждению нервов и тяжелой анемии, выраженной усталостью, выпадением волос, бледностью, покалыванию в пальцах, — пояснила Слип.

По ее словам, железо из растительной еды усваивается плохо. Она добавила, что поднять усвоение помогает витамин С, в то время как чай, кофе и молочные продукты блокируют этот процесс.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что одышка, бледность и слабость говорят о дефиците железа в организме. По ее словам, эти признаки могут проявляться задолго до того, как анализ крови покажет критическое падение уровня гемоглобина.