Стало известно, когда в Москве установится тепло

Стабильное тепло в Москве установится с 25 мая, считает начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков. В разговоре с 360.ru эксперт подчеркнул, что пока будет сохраняться такая же погода, которая была в праздничные дни.

Как было в праздничные дни, то же самое и продолжается. Весна пришла, начался переход к лету, и при прогреве вероятность гроз есть. Сейчас потихоньку теплеет. Сегодня — до +20, завтра — еще теплее. К выходным — +22–25, без осадков, — поделился синоптик.

Он добавил, что загорать пока не получится. По словам Цыганкова, в ближайшее время будет дождливо и пасмурно.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что комфортный температурный режим на уровне 20 градусов тепла установится в Москве уже в эти выходные. По словам синоптика, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до +10–13 градусов.