День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 15:54

Стало известно, когда в Москве установится тепло

Синоптик Цыганков допустил, что стабильное тепло в Москве установится с 25 мая

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стабильное тепло в Москве установится с 25 мая, считает начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков. В разговоре с 360.ru эксперт подчеркнул, что пока будет сохраняться такая же погода, которая была в праздничные дни.

Как было в праздничные дни, то же самое и продолжается. Весна пришла, начался переход к лету, и при прогреве вероятность гроз есть. Сейчас потихоньку теплеет. Сегодня — до +20, завтра — еще теплее. К выходным — +22–25, без осадков, — поделился синоптик.

Он добавил, что загорать пока не получится. По словам Цыганкова, в ближайшее время будет дождливо и пасмурно.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что комфортный температурный режим на уровне 20 градусов тепла установится в Москве уже в эти выходные. По словам синоптика, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до +10–13 градусов.

Москва
погода
синоптики
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заслуженный строитель России Шеляпин заинтересовал Генпрокуратуру
Грозовые ливни и жара до +27 градусов: погода в Москве в конце недели
В возрасте 45 лет умерла сценарист сериала «Склифосовский»
В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбрать мясо для шашлыка
Мантуров сообщил о рекордном росте товарооборота России и Индонезии
Коллапс ВСУ и встреча Путина с Зеленским: новости СВО на вечер 12 мая
Путин заявил об успешном применении «Кинжалов» в зоне СВО
Названа возможная причина загадочного исчезновения Героя России в Юрге
В Совфеде ответили, как воспитать у молодежи любовь к родине
Путин сделал решительное заявление о возможностях «Орешника»
Врач раскрыл, почему пациенты все чаще жалуются на проблемы с памятью
Испытания «Сармата» показали на видео
Россиянам рассказали о мошенничестве в миграционной сфере
Музыкальный критик объяснил дефицит женских групп на сцене
Путин назвал сроки постановки «Сармата» на боевое дежурство
Врач объяснил, как некоторым людям удается годами не болеть простудой
Путин заявил о финальной стадии работ над «Буревестником»
Путин отметил создание в России ракетных комплексов, не имеющих аналогов
Юрист ответила, как бороться с обманом в автосалоне
В Нижнем Новгороде отремонтируют ливневки после паводков
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.