Разрушения в иранском городе Тегеран после атак США и Израиля

Американист ответил, как будет развиваться ближневосточный конфликт Американист Евстафьев: военные действия в Иране могут возобновиться

Полномасштабные боевые действия в Иране могут возобновиться, заявил «Ридусу» профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев. Он отметил, что главе Белого дома Дональду Трампу может быть необходима абсолютная победа.

Возобновление войны в Иране выглядит реалистичным с учетом того, что никто внутри американской элиты и во всем мире не поддержал Трампа с его победными реляциями. Его категорически не устраивает ничья в пользу Тегерана, — рассказал Евстафьев.

Американист подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты также оказались вовлечены в конфликт из-за поставок оружия Израилю. По его словам, участие других арабских стран в дальнейшем развитии конфликта менее вероятно.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты, предположительно, осуществили несколько атак на территорию Ирана. Одна из них включает удар по нефтеперерабатывающему заводу на стратегическом острове Лаван.