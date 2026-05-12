ОАЭ подозревают в ударах по территории Ирана

Объединенные Арабские Эмираты, предположительно, осуществили несколько атак на территорию Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Один из них включает удар по нефтеперерабатывающему заводу на стратегическом острове Лаван.

По данным издания, одна из атак произошла в период действия перемирия между США и Ираном. Однако Вашингтон не только не осудил действия Абу-Даби, но и тайно приветствовал их, одобрив вступление ОАЭ в конфликт на стороне американской коалиции.

WSJ отмечает, что среди всех стран Персидского залива ОАЭ проявляли наибольшую активность в противостоянии Тегерану и поддерживали тесное военное сотрудничество с США. Абу-Даби сами неоднократно подверглись ударам: ракетные обстрелы и атаки беспилотников вызывали крупные пожары по всей стране. ОАЭ официально возлагал ответственность за все инциденты на Иран и пообещал дать жесткий ответ. Тегеран, в свою очередь, отрицает свою причастность к атакам на территорию соседнего государства.

Ранее сообщалось, что конфликт с Ираном привел к дефициту эскортниц в ОАЭ. Примечательно, что снижение доходов и усиление конкуренции в индустрии начались задолго до событий на Ближнем Востоке.

