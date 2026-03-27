В Дубае наступил тотальный дефицит эскортниц

В Дубае на фоне конфликта с Ираном возник дефицит эскорт-работниц из-за сокращения предложения, сообщает KP.RU. Спрос значительно превышает доступное количество, так как многие предпочитают не рисковать собственной безопасностью. При этом в закрытых сообществах обсуждается поиск новых направлений для работы, поскольку в Азии ощущается топливный кризис, а в Европе уровень доходов заметно снизился.

Снижение доходов и усиление конкуренции в индустрии происходили задолго до текущих событий. Как рассказала бывшая представительница сферы под псевдонимом Verbena, около 15 лет назад конкуренция в Дубае была невысокой, и доход мог достигать €300 в час (по текущему курсу 28 тыс. рублей), однако затем увеличилось число приезжих из Африки, что привело к падению цен, а после пандемии ставки снизились примерно в два раза.

Условия работы в отрасли в последние годы становились все более жесткими. Источники отмечают, что участницы соглашались на крайне тяжелые форматы закрытых мероприятий, где клиенты реализовывали самые радикальные запросы в рамках заранее оговоренных условий.

Ранее информацию с сайтов московских эскорт-услуг признали запрещенной, поэтому доступ к таким ресурсам в стране будет ограничен. На указанных интернет-страницах размещалась реклама платных интимных услуг, и любой пользователь мог просматривать ее без прохождения регистрации.