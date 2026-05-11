Стало известно, куда ринулись российские жрицы любви после обстрелов Дубая

SHOT: российские эскортницы массово бегут из Дубая в Китай в поисках клиентов

Российские эскортницы начали массово переориентироваться с ОАЭ на Китай, сообщает Telegram-канал SHOT. Кроме того, как пишет источник, секс-индустрия в некогда популярных Эмиратах стала менее предсказуемой из-за политической напряженности, а поездки в Европу осложняются визовыми ограничениями.

По сведениям канала, все больше девушек выбирают КНР благодаря упрощенному безвизовому въезду для россиян. Кроме того, китайские клиенты, как сказано в материале, не гонятся за модельной внешностью и проявляют интерес к славянскому типажу.

Главным направлением для представительниц индустрии стал Гонконг. Туда организуют специальные туры через профильные агентства. Некоторые россиянки также отправляются самостоятельно в менее популярные места, например, остров Хайнань.

Ранее сообщалось, что конфликт с Ираном привел к дефициту эскортниц в ОАЭ. Примечательно, что снижение доходов и усиление конкуренции в индустрии начались задолго до событий на Ближнем Востоке. Как рассказала бывшая представительница сферы под псевдонимом Verbena, около 15 лет назад в Дубае было немного представительниц древнейшей профессии, поэтому девушки могли зарабатывать от €300 в час (по текущему курсу 28 тыс. рублей).

