Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 11:34

Москвичам закрыли доступ к интим-услугам в интернете

Чертановский суд постановил заблокировать ресурсы с интим-рекламой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чертановский суд Москвы удовлетворил иск о признании запрещенной информации, размещенной на нескольких сайтах столичных эскорт-услуг, сообщает Telegram-канал «112». Теперь доступ к этим ресурсам на территории страны будет заблокирован.

Указанные интернет-страницы содержали рекламу платных интимных услуг и были доступны для просмотра любым пользователям без регистрации. После вступления решения суда в силу найти подобные предложения в сети станет невозможно.

Ранее в Чертановском районном суде Москвы приняли решение о блокировке интернет-ресурса, специализировавшегося на продаже профилей для каршеринговых сервисов. Как сообщили в суде, такие аккаунты давали возможность арендовать машины в столице, Санкт-Петербурге и иных населенных пунктах. Приобретенные учетные записи использовались в разных целях: часть клиентов садилась за руль, не имея водительского удостоверения, другие арендовали транспорт, не достигнув совершеннолетия.

Кроме того, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили об обнаружении и ограничении доступа к почти трем тысячам сайтов, занимавшихся нелегальной продажей биологически активных добавок. По информации ведомства, под запрет попали разные типы ресурсов: от отдельных коммерческих предложений и описаний продукции до целых страниц онлайн-магазинов.

эскорт
Москва
сайты
блокировки
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это уже страшно»: жена Маклакова резко ответила на слухи о здоровье актера
«Конкурентный результат»: Энберт оценил прокат Петросян на Олимпиаде-2026
Mash: прапорщик Шматко из «Солдат» остался без съемок из-за одной проблемы
Адвокат ответил, могут ли родные Тиммы отсудить имущество у Седоковой
В Минцифре анонсировали ответ Starlink
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Слуцкий призвал провести «исторический ликбез» для Киева
Журова возмутилась ОИ после отказа дарить россиянам смартфоны
Стало известно о закрытии российского мессенджера
Захарова объяснила Польше, кто кому должен платить репарации
В Госдуме объяснили, как изменятся условия снятия средств по ПДС
Почему не работает Telegram сегодня, 18 февраля: замедление, разблокировка
Москвичей предупредили о снежном коллапсе
PR-менеджер Седоковой отреагировала на иск к певице из-за Яниса Тиммы
Эксперт перечислил работы на садовом участке в конце февраля
Волчанск, Гришино, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 февраля
Врачи перечислили положительные эффекты регулярной ходьбы
Адвокат рассказал, с какими заболеваниями не возьмут в армию
Авиапарк президента США получит новую окраску
Девятиклассник пришел в школу с пистолетом и объяснил свой поступок
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.