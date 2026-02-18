Москвичам закрыли доступ к интим-услугам в интернете

Чертановский суд Москвы удовлетворил иск о признании запрещенной информации, размещенной на нескольких сайтах столичных эскорт-услуг, сообщает Telegram-канал «112». Теперь доступ к этим ресурсам на территории страны будет заблокирован.

Указанные интернет-страницы содержали рекламу платных интимных услуг и были доступны для просмотра любым пользователям без регистрации. После вступления решения суда в силу найти подобные предложения в сети станет невозможно.

Ранее в Чертановском районном суде Москвы приняли решение о блокировке интернет-ресурса, специализировавшегося на продаже профилей для каршеринговых сервисов. Как сообщили в суде, такие аккаунты давали возможность арендовать машины в столице, Санкт-Петербурге и иных населенных пунктах. Приобретенные учетные записи использовались в разных целях: часть клиентов садилась за руль, не имея водительского удостоверения, другие арендовали транспорт, не достигнув совершеннолетия.

Кроме того, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили об обнаружении и ограничении доступа к почти трем тысячам сайтов, занимавшихся нелегальной продажей биологически активных добавок. По информации ведомства, под запрет попали разные типы ресурсов: от отдельных коммерческих предложений и описаний продукции до целых страниц онлайн-магазинов.