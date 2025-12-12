Полиция задержала обманувших эскортницу аферистов

В Приморье полиция задержала аферистов, подозреваемых в ограблении 24-летней телеведущей из Владивостока Анны Мукуцы, которая ранее ушла в сферу эскорта, рассказал Telegram-канал Baza. Преступление получило огласку после публикации в издании. По данным следствия, мужчины воспользовались своим доступом к квартире Анны и успели потратить 7 млн рублей на брендовые вещи и путешествия.

Фигурантами дела стали знакомые пострадавшей — Владимир Р. и Тимур Л. Сама Мукуца сообщила, что Владимир уже был арестован заочно и частично признал свою вину, тогда как Тимур пока проходит в качестве свидетеля.

Схема ограбления, по словам пострадавшей, началась после того, как она доверилась Тимуру, рассказав ему о крупной сумме, подаренной ей ухажером. Вскоре Тимур позаботился о том, чтобы подруга отправилась в рехаб из-за употребления психотропных препаратов, а затем заявил, что деньги уже были потрачены на ее лечение. Когда девушка вышла из лечебницы, обнаружилось, что из ее квартиры вынесли не только деньги, но и все драгоценности, мебель и технику. Кроме того, Тимур вел от ее имени переписки, пытаясь занять деньги у ее знакомых.

Мукуца сумела восстановить сим-карту и установить запрет на продажу своей квартиры. Сейчас адвокаты пострадавшей готовят документы для суда с целью предоставить полную сумму ущерба, поскольку похищенные драгоценности полиция пока не обнаружила.

Ранее сотрудники правоохранительных органов заде, сообщили в управлении МВД России по городу. Мужчина вскрыл замок и украл со двора жилого дома велосипед стоимостью 12 тыс. рублей. Злоумышленника нашли благодаря фотографии, на которой он запечатлел себя с украденным.