09 декабря 2025 в 10:41

Серийного вора нашли благодаря фото с похищенным велосипедом

В Сочи задержали подозреваемого в серии краж мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего жителя Сочи, подозреваемого в серии краж, сообщили в управлении МВД России по городу. Мужчина вскрыл замок и украл из двора жилого дома велосипед стоимостью 12 тыс. рублей. Злоумышленника нашли благодаря фотографии, на которой он запечатлел себя с украденным.

Ключевым доказательством, подтвердившим причастность мужчины к обоим преступлениям, стала фотография. Подозреваемый сделал снимок на один из похищенных телефонов, запечатлев себя с украденным велосипедом, — говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские отследили маршрут подозреваемого по камерам. После задержания выяснилось, что мужчина также украл два мобильных телефона. Похищенное имущество уже вернули владельцам. Против вора возбудили уголовные дела, теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали безработного 38-летнего жителя поселка Шушары по подозрению в ограблении магазина. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

