«Порода»: известный продюсер заявил о преимуществе Долиной перед Кадышевой Продюсер Лавров: Долина в отличие от Кадышевой обладает голосом и породой

Певице Ларисе Долиной не нужна слава ее коллеги, Надежды Кадышевой, которую та получила у зумеров в 2025 году, сказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он добавил, что Долина в отличие от Кадышевой обладает голосом и породой, она благородная и талантливая артистка.

Слава Кадышевой — это просто лотерейный билет, который она выиграла. Совпало все: патриотизм, который нужен России, фриковатость, этот ее сын Григорий со своей историей, — сказал Лавров.

Он добавил, что Долина профессиональная, благородная и талантливая артистка. У нее, по словам Лаврова, есть и голос, и порода, но публике может не нравиться ее «холодная» манера общения.

Да есть нюансы: не всегда приветлива и это народу может не нравиться, но профессионализм не пропьешь, — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина перевезла личные вещи из квартиры Полины Лурье в Москве на склад, расположенный на территории Федерации шахмат России, об этом сообщаетTelegram-канал Mash. Переезд состоялся на фоне судебных решений о выселении.