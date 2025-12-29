Стало известно, куда Долина вывезла вещи из квартиры Лурье Долина перевезла вещи из квартиры Лурье на склад в центре Москвы

Певица Лариса Долина перевезла личные вещи из квартиры Полины Лурье в Москве на склад, расположенный на территории Федерации шахмат России, сообщает Telegram-канал Mash. Переезд состоялся на фоне судебных решений о выселении.

Переезд продолжался около трех часов. Рабочие упаковали и загрузили в автомобиль «Газель» сценические костюмы и другие личные вещи певицы, после чего машина направилась во двор здания Федерации шахмат России.

Долина арендовала складское помещение площадью 160 квадратных метров, куда грузчики и доставили имущество артистки. После разгрузки вещи были оставлены на хранение.

Ранее адвокат Полины Лурье Анастасия Свириденко заявила, что Долина не намерена освобождать спорную жилплощадь до конца декабря. По словам правозащитницы, певица сообщила о намерении переехать не ранее 5 января.

Позже адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru заявил, что Долина не будет принудительно выселена из квартиры в Хамовниках до 5 января. По его словам, для этого необходимо инициировать исполнительное производство. Он добавил, что после этого судебный пристав обязан назначить срок для добровольного выполнения судебного решения в соответствии с законом.