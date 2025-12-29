Долина отказалась освобождать квартиру по просьбе Лурье

Певица Лариса Долина отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря, как просила покупательница Полина Лурье, заявила адвокат девушки Анастасия Свириденко. По ее словам, которые приводит ТАСС, артистка объявила, что ее семья съедет не раньше 5 января.

Мы попросили передать нам квартиру 30-го числа, нам представители Долиной ответили отказом, — отметила Свириденко.

Ранее певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) заявила, что общественный резонанс вокруг дела о квартире артистки Ларисы Долиной запустила именно она. Она отметила, что Полина Лурье и ее адвокат позвонили ей со словами благодарности после того, как одержали победу в Верховном суде РФ.

До этого депутат Госдумы Михаил Делягин заявлял, что инициативу лишить звания народной артистки России певицу Ларису Долину поддержали 86% опрошенных граждан. По его словам, против этой идеи высказалась лишь незначительная часть респондентов. Он отметил, что столь однозначная реакция общественности, вероятно, стала следствием публичного поведения певицы и ее представителей на фоне квартирного скандала с Полиной Лурье.