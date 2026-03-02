Экономист объяснила, на каких основаниях выдавали жилье в СССР

Водитель трамвая Евгения Потапова с мужем Виктором и дочерью Ириной в домашней обстановке, 1964 год

Ключевым условием выдачи жилья в СССР была трудовая занятость, заявила «Финансам Mail» экономист Залина Казова. Она уточнила, что после прекращения работы люди в тот период рисковали потерять основание для проживания в квартире. По ее словам, доступ к жилью зачастую был связан не только с трудовым положением, но и семейными обстоятельствами, а также административными решениями.

Особую роль тогда играли ведомственные фонды: крупные предприятия располагали собственным жилищным ресурсом и распределяли квартиры внутри коллектива. Это придавало жилищной политике двойной эффект: она работала и как механизм социальной поддержки, и как инструмент управляемого закрепления кадров и снижения текучести персонала. Доступ к такому жилью был обусловлен сохранением трудовых отношений и носил характер права пользования, производного от статуса занятости в конкретной организации, — объяснила Казова.

Предоставление квартиры по ордеру не означало возникновения частной собственности, пояснила экономист. Жилье передавалось на основании документа с последующим оформлением договора социального найма. Последний закреплял право пользования, но не распоряжения.

Эксперт уточнила, что ордер обязывал нанимателя зарегистрироваться по месту жительства и позволял вселять членов семьи. Однако он не давал прав на продажу, дарение или сдачу квартиры в аренду.

