Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 12:20

Риелтор раскрыла, что позволит существенно снизить стоимость жилья в России

Риелтор Перескокова: системная поддержка девелоперов снизит стоимость жилья

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Системная государственная поддержка девелоперов позволит снизить стоимость жилья в России на 25%, заявила НСН риелтор Наталья Перескокова. По ее мнению, в частности, льготное подключение к электричеству поможет застройщикам сократить расходы на 15% и сделать цены на недвижимость демократичнее.

Чем быстрее участок проходит административные процедуры, тем ниже издержки девелопера на старте проекта. Это позволит удержать комфортную цену. Льготное подключение к электричеству тоже важно, потому что иногда затраты сети доходят до 10-15% от себестоимости проекта. При системной поддержке государства реально снизить стоимость жилья на 25%,высказалась Перескокова.

Она пояснила, что в высокую стоимость квадратного метра закладываются большие затраты на проектное финансирование, значительный рост себестоимости и издержки в ходе инженерного подключения. Риелтор добавила, что недвижимость становится дешевле не за счет экономии на качестве строительства, а благодаря ранней подготовки земли.

Ранее риелтор Юлия Максимович заявила, что законодательство не запрещает сдавать ипотечную квартиру в аренду, при этом важно, чтобы такая возможность не была ограничена договором залога. Она напомнила, что ипотечные условия могут отличаться друг от друга и зависеть от политики конкретной финансовой организации.

риелторы
недвижимость
девелоперы
жилье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле выразили надежду на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
В Кремле узнали о подготовке Киевом новых провокаций на газопроводах в РФ
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
В Новосибирске пенсионерка украла выплаты у родственников участника СВО
Под Владимиром накрыли подпольный цех по производству сладостей
Назван наследник Трампа, который может стать президентом США
Магнитные бури сегодня, 27 февраля: что будет завтра, давление, недомогание
Девушка после естественного зачатия родила «медицинское чудо» в Китае
Украине предрекли военный конфликт с одной европейской страной
Американист оценил политические амбиции Мелании Трамп
В Киеве обозначили сроки встречи Путина, Трампа и Зеленского
Клименко назвал скрытую угрозу государству от искусственного интеллекта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.