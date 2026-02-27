Риелтор раскрыла, что позволит существенно снизить стоимость жилья в России

Системная государственная поддержка девелоперов позволит снизить стоимость жилья в России на 25%, заявила НСН риелтор Наталья Перескокова. По ее мнению, в частности, льготное подключение к электричеству поможет застройщикам сократить расходы на 15% и сделать цены на недвижимость демократичнее.

Чем быстрее участок проходит административные процедуры, тем ниже издержки девелопера на старте проекта. Это позволит удержать комфортную цену. Льготное подключение к электричеству тоже важно, потому что иногда затраты сети доходят до 10-15% от себестоимости проекта. При системной поддержке государства реально снизить стоимость жилья на 25%, — высказалась Перескокова.

Она пояснила, что в высокую стоимость квадратного метра закладываются большие затраты на проектное финансирование, значительный рост себестоимости и издержки в ходе инженерного подключения. Риелтор добавила, что недвижимость становится дешевле не за счет экономии на качестве строительства, а благодаря ранней подготовки земли.

Ранее риелтор Юлия Максимович заявила, что законодательство не запрещает сдавать ипотечную квартиру в аренду, при этом важно, чтобы такая возможность не была ограничена договором залога. Она напомнила, что ипотечные условия могут отличаться друг от друга и зависеть от политики конкретной финансовой организации.