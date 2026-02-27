В Кремле раскрыли правду об инциденте с французским авианосцем

Версия о российском происхождении беспилотника, который якобы сбили на подлете к французскому авианосцу «Шарль де Голль» (Charles de Gaulle) — абсурд, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о подавлении неизвестного БПЛА у берегов Швеции близ города Мальме, передает ТАСС.

Если то, как вы передаете формулировку, она верна — в том плане, что, поскольку рядом было российское судно, то значит, что дрон — российский, то это достаточно абсурдное заявление. Но еще раз повторяю: деталей не знаю, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Швеции нейтрализовали неизвестный беспилотник на подлете к французскому авианосцу «Шарль де Голль». Уточняется, что сам дрон при этом найти не удалось — не исключено, что он упал в море или вернулся на судно, с которого вылетел.

До этого стало известно, что Минобороны Германии нажаловалось на беспилотники неизвестного происхождения, которые наблюдают за тренировками украинских солдат на военной базе НАТО. По данным источника, известно уже минимум о шести подобных инцидентах, сбить дроны пока не получилось.