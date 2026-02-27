Цивилева рассказала о работе фонда «Защитники Отечества» в регионах

Дополнительные центры государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» открылись в Московской области, ДНР и ЛНР, рассказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда Анна Цивилева после заседания попечительского совета. Это, по ее словам, связано как с размерами самих областей, так и с безопасностью людей, которые перемещаются там, передает корреспондент NEWS.ru.

На сегодняшний день у нас выстроена федеральная структура, у нас есть центральный аппарат, который определяет стратегию развития Фонда, регулирует нормативно-правовые акты, взаимодействует со всеми министерствами, которые содействуют нашим участникам СВО. Кроме того, на сегодняшний день у нас работает 4400 социальных координаторов — это непосредственно наши сотрудники, которые находятся в муниципалитетах, малых городах, деревнях и там взаимодействуют с семьями участников СВО и с самими ветеранами, — рассказала она.

Тем временем президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником. Он отметил, что создание мобильных подразделений, оснащенных современным оружием, стало ответом на вызовы XXI века и укрепило боевой потенциал армии.