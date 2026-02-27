Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 14:31

Цивилева рассказала о работе фонда «Защитники Отечества» в регионах

Цивилева: фонд «Защитники Отечества» открыл допофисы в трех регионах России

Анна Цивилева Анна Цивилева Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Дополнительные центры государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» открылись в Московской области, ДНР и ЛНР, рассказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда Анна Цивилева после заседания попечительского совета. Это, по ее словам, связано как с размерами самих областей, так и с безопасностью людей, которые перемещаются там, передает корреспондент NEWS.ru.

На сегодняшний день у нас выстроена федеральная структура, у нас есть центральный аппарат, который определяет стратегию развития Фонда, регулирует нормативно-правовые акты, взаимодействует со всеми министерствами, которые содействуют нашим участникам СВО. Кроме того, на сегодняшний день у нас работает 4400 социальных координаторов — это непосредственно наши сотрудники, которые находятся в муниципалитетах, малых городах, деревнях и там взаимодействуют с семьями участников СВО и с самими ветеранами, — рассказала она.

Тем временем президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником. Он отметил, что создание мобильных подразделений, оснащенных современным оружием, стало ответом на вызовы XXI века и укрепило боевой потенциал армии.

ветераны
социальные фонды
Анна Цивилева
СВО
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач оценил новые правила выдачи больничного листа
Гуф ответил на приговор суда по делу о драке
Власти решили не возиться с водителем, отказавшим белгородскому губернатору
В Смоленске раскрыли детали по делу о похищении девочки
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
IT-эксперт объяснил, можно ли сэкономить на цифровом обслуживании
Российский арбитр сравнил уровень РПЛ и чемпионата Саудовской Аравии
Забота, встроенная в привычку
В Израиле началась частичная эвакуация американских дипломатов
Над сожительницей подозреваемого в похищении девочки нависла угроза ареста
Диетолог дала совет, что делать при срыве
Стало известно, заявлены ли Петросян и Гуменник на финал Гран-при России
В России допустили создание таблетки с эффектом физической нагрузки
Диетолог назвала неочевидный вред фисташек
Зеленский пригласил Фицо на Украину
Краматорск впервые сотрясся от удара российских «стволов»
Мужчина с ружьем заявился на детскую площадку
Дроны-камикадзе атаковали село в Брянской области
Политолог рассказал, насколько США заинтересованы в украинском конфликте
Боец БАРСа погиб при ударе дрона ВСУ по Курской области
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.