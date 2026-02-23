Ветеран СВО рассказала, как спаслась от удара дрона-камикадзе ВСУ

Маневренность и скорость помогают бойцам в зоне проведения спецоперации спастись от дронов ВСУ, рассказала NEWS.ru ветеран СВО Светлана Омельченко. По ее словам, однажды она вместе с напарником едва не погибла во время доставки боеприпасов для российских военных.

Однажды мы с товарищем ехали на машине, собранной из разных запчастей от уже разбитой техники. И вот на дороге, где дежурили вражеские дроны, наша машина вдруг стала замедляться, я давлю на газ, а скорость все равно падает. Останавливаться там нельзя — дроны только этого и ждут, чтоб ударить, — сказала Омельченко.

Ей почти удалось довести машину до блокпоста, на котором бойцы сигнализировали о дроне и даже пытались сбить его, прикрывая авто.

Я почувствовала, что машина не тянет, надо остановиться и посмотреть что с ней. Нажала на тормоз. И в это время дрон проскочил над нами и взорвался спереди . Если бы не затормозила, ударил бы прямо по нам. Получилось, что из-за поломки смогли обмануть оператора, — добавила ветеран.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия поддерживает переговоры по урегулированию украинского конфликта, но целей СВО все равно достигнет. По его словам, поставленные президентом задачи будут выполнены.