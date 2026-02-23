Европейская страна на год сдвинет голосование по вступлению в ЕС

Европейская страна на год сдвинет голосование по вступлению в ЕС Politico: Исландия намерена ускорить вступление в ЕС

Правительство Исландии рассматривает возможность проведения референдума о возобновлении переговоров с Евросоюзом уже в августе 2026 года, сообщает Politico со ссылкой на свои источники. При этом ранее предполагалось провести голосование не раньше 2027 года.

Ожидается, что исландский парламент утвердит дату референдума в ближайшие недели. Предшествовать этому будут активные консультации с представителями ЕС в Брюсселе. Технически процесс может занять около года.

Ранее глава МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир рассказал, что ведомство инициировал ускорение процесса вступления страны в ЕС. Основной причиной смены курса власти называют «совершенно изменившуюся геополитическую обстановку», требующую более тесной интеграции с Европой.

Тем временем издание Berliner Zeitung сообщило, что амбициозные планы президента Украины Владимира Зеленского по ускоренному вступлению в Евросоюз натолкнулись на жесткое сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он вступил в открытую конфронтацию с украинским лидером, поставив под угрозу не только евроинтеграцию Киева, но и его отношения с Брюсселем.