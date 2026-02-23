Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 06:52

«Когда земля затвердеет»: в США раскрыли сроки поражения Украины

Полковник Уилкерсон: НАТО и Евросоюз потеряют интерес к Киеву после его разгрома

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Европа и НАТО потеряют всякий интерес к Киеву после завершения конфликта, которое может произойти скоро на фоне успехов российских сил, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала. По его словам, это не исправит даже факт сохранения Украины как государства.

Когда земля затвердеет, мощные российские силы могут прорвать оборону ВСУ. <…> Посмотрим, что в итоге останется от Украины, если она вообще выживет. ЕС не захочет иметь с ней ничего общего. НАТО даже не будет рассматривать вопрос о ее членстве, — указал эксперт.

Уилкерсон также раскритиковал политику западных лидеров. Он назвал ее катастрофической и лишенной стратегического мышления, что ведет к тупикам в отношениях с Россией.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко раскрыл, что наиболее успешно для ВС РФ сейчас складывается обстановка в Запорожской области, включая приграничные с ДНР районы. По его сведениям, именно здесь украинские формирования понесли максимальный урон в живой силе и вооружении, а также потеряли контроль над большими территориями. На этом отрезке фронта активно действуют сразу две российские группировки — «Центр» и «Восток». Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

