17 марта 2026 в 01:56

Тревожникам и паникерам могут запретить заключать контракт при мобилизации

Минобороны РФ призвало запретить ряду россиян заключать контракт при мобилизации

Фото: МО РФ
Министерство обороны РФ выступило с инициативой ужесточить требования к контрактникам в период мобилизации. Ведомство предложило расширить перечень психических расстройств и расстройств поведения, при наличии которых граждане с категорией годности «ограниченно годен» не смогут заключать контракт.

Соответствующий приказ главы Минобороны Андрея Белоусова опубликован на портале нормативных правовых актов. В обновленный список вошли такие диагнозы, как шизофрения, хронические бредовые расстройства, органические кататонические, тревожные и диссоциативные расстройства, а также расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ.

Отдельно выделены фобии, обсессивно-компульсивные расстройства и посттравматическое стрессовое расстройство. В перечень также попали расстройства психологического развития и умственная отсталость.

Кроме того, постановлением правительства, подписанным Михаилом Мишустиным, расширен список наркотических веществ, проверяемых при обследовании кандидатов на военную службу по контракту и в мобилизационный резерв. В него добавили метамфетамин, синтетические катиноны и бензодиазепины.

Минобороны стремится более тщательно подходить к отбору контрактников в особый период. Новые правила призваны повысить боеспособность подразделений.

Ранее министр обороны России поздравил военнослужащих 247-го гвардейского десантно-штурмового полка с освобождением населенного пункта Веселянка в Запорожской области. В поздравлении Белоусов подчеркнул, что военнослужащие полка по первому зову Родины встали на ее защиту и с честью продолжают славные традиции воинов-десантников в ходе специальной военной операции.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

