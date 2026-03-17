17 марта 2026 в 01:00

Война в Иране: за нефтью теперь только к РФ: сколько заработает бюджет

В начале марта Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана объявил о полном закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых транспортных путей для мировой экономики. В результате в странах Европы, Азии и Америки взлетели цены на авиакеросин, нефть, бензин и газ. На этом фоне Россия, находящаяся под санкциями, оказывается единственным игроком, способным физически заместить выпавшие объемы. Как ближневосточный энергетический кризис скажется на российской и глобальной экономике — в материале NEWS.ru.

Ближневосточный логистический кризис

Закрытие Ормузского пролива ударило по мировым торговым путям. В настоящее время, по подсчетам опрошенных NEWS.ru экспертов, с момента активизации боевых действий в регионе жертвами атак стали около 16 судов, связанных со странами Запада.

Тем не менее Иран уже разрешил проход через Ормузский пролив судам, не связанным с агрессорами. Об этом сообщил представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

«Страны в координации с Исламской Республикой Иран провели свои суда через Ормузский пролив. Это само по себе свидетельствует об ответственном подходе Исламской Республики Иран. [Иран] имеет право принимать необходимые меры для обеспечения национальной безопасности и предотвращения злоупотреблений со стороны агрессоров и их союзников на этом водном пути», — сказал он.

По оценкам экспертов, нефтедобывающие компании, расположенные в странах Персидского залива, на фоне блокировки судоходства через пролив столкнулись с потерями доходов в сумме около $15,1 млрд.

Что еще могут перекрыть

Блокировке может подвергнуться еще один важный логистический канал. Так, Йемен грозится перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля, чтобы поддержать Иран, заявил высокопоставленный йеменский военный Абед аль-Тавр. Такой шаг рассматривается как возможная мера давления в рамках конфликта.

«Как только будет принято решение о вмешательстве, первой мерой может стать официальное объявление военно-морской блокады против Соединенных Штатов и сионистского режима. Таким образом, торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, направляющиеся на территорию США и оккупированные территории, могут быть остановлены», — сказал Абед аль-Тавр.

Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из ключевых морских маршрутов в регионе. Он расположен между юго-западной частью Аравийского полуострова, где находится Йемен, и северо-восточным побережьем Африки, которое занимают Джибути и Эритрея.

Кому это выгодно

По словам доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерины Новиковой, ситуация уже получила свое продолжение: США и страны Европы попытаются военным путем установить контроль над Ормузским проливом, но в Иране это хорошо понимают.

«Более того, это, конечно, невыгодно Китаю, поэтому и Китай попытается взять Ормуз под свой контроль. В этом случае возникает резонный вопрос, а зачем нефть покупать за доллары, а не за юани. Если Китаю удастся такая операция, то США очень многое потеряют, в том числе с точки зрения долларизации мировой экономики», — полагает эксперт.

Как поступит Европа

Что же касается Европы, то вряд ли они будут пытаться снизить давление на Россию, здесь даже лучше сказать по-другому: им этого не позволят, полагает Новикова. По ее мнению, Европа медленно движется к своему экономическому кризису, что может быть выгодно и для США, чтобы переложить большую часть финансовой ответственности именно на Старый Свет.

Что это даст России

В связи с последними событиями российский бюджет однозначно больше заработает, поскольку нефтяные компании зарабатывают за счет возникшего дефицита нефти и последующего роста цен на углеводороды. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

«Торговля нефтью для стран Персидского залива сейчас практически заблокирована. В связи с этим спрос именно на российскую нефть сейчас увеличивается. И в ту же самую Индию российская URALS идет не с дисконтом по отношению к BRENT, как было до последнего времени, а с дополнительной наценкой. И, собственно, как уже посчитали западные источники, Россия получает на $150 млн бюджетных поступлений больше. А в связи с ростом котировок на нефть — еще порядка $100 млн», — заключил эксперт и добавил: тем больше растут доходы и российского бизнеса, и российского бюджета.

Данные торгов свидетельствуют, что стоимость нефти марки Brent выросла до $104 (8300 рублей) за баррель после атаки США на иранский остров Харк, имеющий важное значение для экспорта углеводородов. Отмечается, что мировые цены на топливо растут на 1–1,5%.

По данным на 07:36 мск 16 марта 2026-го, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent достигла $104,75 (8400 рублей). При этом майские контракты на поставку WTI подорожали до $97,91 (7800 рублей).

Екатерина Свинова
Е. Свинова
