Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 08:08

Йемен готовится «перерезать горло» мировой логистике ради Ирана

Press TV: Йемен пригрозил закрыть стратегически важный пролив ради Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Йемен может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля, чтобы поддержать Иран, заявил высокопоставленный йеменский военный Абед аль-Тавр. Как передает телеканал Press TV, такой шаг рассматривается как возможная мера давления в рамках конфликта.

Как только будет принято решение о вмешательстве, первой мерой может стать официальное объявление военно-морской блокады против Соединенных Штатов и сионистского режима. Таким образом, торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, направляющиеся на территорию США и оккупированные территории, могут быть остановлены, — сказал Абед аль-Тавр.

Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из ключевых морских маршрутов в регионе. Он расположен между юго-западной частью Аравийского полуострова, где находится Йемен, и северо-восточным побережьем Африки, которое занимают Джибути и Эритрея.

До этого сообщалось, что Израиль рассматривает возможность размещения военной базы на побережье Красного моря на территории Сомалиленда для проведения операций против йеменских хуситов. Стороны обсуждают развитие стратегического сотрудничества в сфере безопасности. Речь идет о возможных совместных шагах и укреплении взаимодействия.

Ранее йеменские хуситы выразили поддержку Ирану в противостоянии с Израилем и США. В движении отметили, что позиция организации уже определена и пересматриваться не будет.

Йемен
Ближний Восток
Иран
США
проливы
нефть
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.