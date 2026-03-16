Стоимость нефти достигла нового максимума после атаки США на Иран

Стоимость нефти марки Brent выросла до $104 (8,3 тыс. рублей) за баррель после атаки США на иранский остров Харк, имеющий важное значение для экспорта топлива, свидетельствуют данные торгов. Отмечается, что мировые цены на топливо растут на 1-1,5%.

По данным на 07:36 мск стоимость майских фьючерсов на нефть Brent достигла $104,75 (8,4 тыс. рублей). При этом майские контракты на поставку WTI подорожали до $97,91 (7,8 тыс. рублей).

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поступление российской нефти на мировой рынок поможет стабилизировать его.