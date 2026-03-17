17 марта 2026 в 00:56

«Большая честь»: Трамп настроился на полное подчинение Кубы

Трамп уверен, что именно ему будет принадлежать честь взятия территории Кубы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что ему, вероятно, выпадет честь «взятия Кубы». Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома, он заявил, что неважно, освободит он Кубу или возьмет ее, главное — что сможет делать с ней все возможное.

Я действительно верю, что мне будет принадлежать честь взятия Кубы. Это было бы хорошо. Большая честь, — заявил Трамп.

На уточняющий вопрос он подтвердил, что имеет в виду именно «взятие» в какой-то форме. Трамп отказался раскрыть, по какому сценарию будут развиваться события — венесуэльскому или иранскому, но подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с Гаваной.

Ранее сообщалось, что на Кубе могут появиться агенты Федерального бюро расследований США. Они займутся расследованием дела о вторжении в территориальные воды республики американского катера, которое произошло в феврале, передает кубинское гостелевидение.

Кроме того, власти Кубы начали переговоры с администрацией президента США из-за крупнейшего в истории страны энергетического кризиса. По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, который возглавил кубинскую переговорную группу, страна не получает топлива уже три месяца. Национальная электроэнергетическая система Кубы полностью отключена.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны кровавые последствия ударов Пакистана по Кабулу
Основатель «Азова» может стать главкомом ВСУ по указке Зеленского
Семь лет без Юлии Началовой: как сейчас живут родные певицы
Война в Иране: за нефтью теперь только к РФ: сколько заработает бюджет
Иран пообещал США горы пепла в случае удара по одному из островов
«Большая честь»: Трамп настроился на полное подчинение Кубы
ПВО отразила очередную серию атак БПЛА на Москву
«Предмет озабоченности»: в Польше испугались симпатии европейцев к России
Трамп вновь заговорил о скором завершении конфликта в Иране
«Они не помогут»: Трамп накинулся на союзников из-за Ормузского пролива
Фатальная бессонница унесла жизни 35 членов одной семьи
Скажите спасибо ЦРУ: кто сделал нацистов «героями» на Украине
Опухоль, личная жизнь, популярность у зумеров: как живет Марина Хлебникова
В США озвучили, кто принимает основные решения на Ближнем Востоке
Американские истребители на Ближнем Востоке пали под ударами Ирана
«Не оставим»: ЕС намеревается бороться с фантомным влиянием на Армению
На 100 000 меньше. Число банкоматов в РФ упало до минимума: что случилось
Взрыв прогремел рядом с посольством США в Багдаде
Специалисты разрешили ситуацию с обломками БПЛА у школы в Костроме
Страдающая от рака Лерчек рассказала о решении суда приостановить дело
Дальше
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

