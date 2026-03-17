«Большая честь»: Трамп настроился на полное подчинение Кубы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что ему, вероятно, выпадет честь «взятия Кубы». Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома, он заявил, что неважно, освободит он Кубу или возьмет ее, главное — что сможет делать с ней все возможное.
Я действительно верю, что мне будет принадлежать честь взятия Кубы. Это было бы хорошо. Большая честь, — заявил Трамп.
На уточняющий вопрос он подтвердил, что имеет в виду именно «взятие» в какой-то форме. Трамп отказался раскрыть, по какому сценарию будут развиваться события — венесуэльскому или иранскому, но подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с Гаваной.
Ранее сообщалось, что на Кубе могут появиться агенты Федерального бюро расследований США. Они займутся расследованием дела о вторжении в территориальные воды республики американского катера, которое произошло в феврале, передает кубинское гостелевидение.
Кроме того, власти Кубы начали переговоры с администрацией президента США из-за крупнейшего в истории страны энергетического кризиса. По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, который возглавил кубинскую переговорную группу, страна не получает топлива уже три месяца. Национальная электроэнергетическая система Кубы полностью отключена.