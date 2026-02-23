Назван наиболее удачный для ВС России участок фронта Марочко: в Запорожской области на стыке с ДНР ВСУ понесли максимальный урон

Наиболее успешно для ВС РФ сейчас складывается обстановка в Запорожской области, включая приграничные с ДНР районы, заявил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. По его сведениям, именно здесь украинские формирования понесли максимальный урон в живой силе и вооружении, а также потеряли контроль над большими территориями. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

На этом отрезке фронта активно действуют сразу две российские группировки — «Центр» и «Восток». Их слаженная работа позволяет не только продвигаться вперед, но и наносить противнику существенный ущерб, превосходящий показатели на других участках линии боевого соприкосновения.

Самым результативным по уничтожению живой силы противника и новым завоеваниям у нас остается по-прежнему запорожское направление: Запорожская область и стык Донецкой Народной Республики, — пояснил военный эксперт.

По мнению аналитика, в ближайшей перспективе активность российских войск может сместиться на новые направления. Это вынудит командование ВСУ спешно перебрасывать резервы с одних позиций на другие, что приведет к дальнейшему ослаблению обороны украинских сил.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили несколько населенных пунктов в зоне проведения специальной операции. Речь шла о селах Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (ДНР), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой, Старица (Харьковская область).