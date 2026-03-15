Назван срок, за который Украина может создать собственные системы ПВО

Украине потребуется более пяти лет на создание собственных систем противовоздушной обороны, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о планах произвести сотни систем ПВО в стране. Он также отметил, что модернизация советских комплексов с использованием европейских ракет может занять не менее полугода.

[Украина] вообще сама ничего не делает. [Модернизировать системы ПВО] все равно будут за них европейцы. Европейцы, конечно, могут это сделать оперативно, потому что им нужно, чтобы Украина не сдалась, не подписала мирное соглашение, а продолжала конфликт. Поэтому они могут бросить туда достаточно ресурсов. Это первый момент. Второй момент: они будут наращивать свои мощности. Европейцы смогут это сделать не менее чем за полгода, а может, и больше. А если [ВСУ будут] делать что-то свое, то не менее пяти лет, — объяснил Кнутов.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты почти исчерпали запасы некоторых ракет из-за продолжающегося конфликта в Иране. В частности, это касается Tomahawk. В скором времени США могут столкнуться с дефицитом перехватчиков SM-3.