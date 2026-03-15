15 марта 2026 в 17:23

Появилось новое видео с поисков пропавшего в Звенигороде ребенка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Появилось новое видео с поисков одного из троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, с начала поисков водолазы совершили 126 погружений, обследовав 283 тыс. квадратных метров Москвы-реки.

С помощью эхолотов и камер спасатели осмотрели порядка 25 километров дна. Кроме того, организовано 15 постов визуального наблюдения за акваторией протяженностью восемь километров. Еще 120 километров обследовано с воздуха беспилотной авиацией.

Лодками с боковым и круговым обзором обследовано более 115 километров. Осмотр берега пешими группами и на снегоходах превысил 100 километров, — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела двух детей. Одно из них было найдено примерно в семи километрах от предполагаемого места провала под лед, а второе — в двух километрах. С родственниками погибших подростков работают психологи МЧС.

До этого стало известно, что Следственный комитет устанавливает детали гибели 17-летней девушки в Санкт-Петербурге. Ее тело было обнаружено на берегу Лахтинского Разлива. По предварительным данным, признаки насильственной смерти отсутствовали.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

