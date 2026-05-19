Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 16:24

ВСУ атаковали гражданский объект в приграничье и ранили мирных жителей

Врио губернатора Ковальчук: два человека ранены после удара ВСУ под Брянском

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадали два человека и повреждены четыре автомобиля, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своем Telegram-канале. По его словам, удар пришелся по АЗС в селе Смотровая Буда Клинцовского района.

Киевский режим атаковал автозаправочную станцию в селе Смотровая Буда Клинцовского района. В результате террористических действий ВСУ, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены четыре гражданских автомобиля, навес автозаправки, — заявил чиновник.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Энергодаре в результате массированной атаки ВСУ повреждены жилые дома и автомобили, включая частные и многоквартирные здания. Всего зафиксировано более 40 атак. Также артиллерийскому удару подвергся транспортный цех ЗАЭС.

До этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщала, что атака ВСУ на Энергодар в ночь на 19 мая стала одной из наиболее интенсивных за последнее время. Она оказала значительное психологическое воздействие на жителей города, сотрудников станции и их семьи.

Регионы
Брянская область
атаки ВСУ
ранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве почти на треть вырос спрос на книги определенного жанра
Участник «Времени героев» стал зампредом правительства одного региона
Школьница 1,5 года притворялась смертельно больной, чтобы не ходить в школу
Свищев возглавил Федерацию лыж и сноуборда: чем займутся Вяльбе и Губерниев
Раскрыта ужасная правда об ожирении россиян
Предупреждение Латвии и прозрение Пентагона: новости СВО на вечер 19 мая
Стало известно, сколько в России репродуктивно здоровых граждан
В Дамаске выросло число пострадавших при взрыве автомобиля
Диетолог ответила, чем заменить сладкую газировку
Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС побыстрее
Оверчук: нормальные отношения между Баку и Ереваном сложились благодаря РФ
«Прибиты, как стальные гвозди»: в Китае унизили Трампа в Храме Неба
Юрист ответил, может ли сотрудник покинуть офис из-за жары
Эксперт раскрыла, почему домашние питомцы несут смертельную опасность
США могут не признать спецпосланника Евросоюза по Украине
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 19 мая: сбои, атаки
Сосед по квартире расправился с девушкой и спрятал тело в диване
Мужчина попал в больницу с термическим ожогом после ЧП в помещении санузла
В США раскрыли, в каком случае Вашингтон применит силу против Кубы
Аналитик объяснил, как получить скидку на новый смартфон
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.