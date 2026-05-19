ВСУ атаковали гражданский объект в приграничье и ранили мирных жителей Врио губернатора Ковальчук: два человека ранены после удара ВСУ под Брянском

В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадали два человека и повреждены четыре автомобиля, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своем Telegram-канале. По его словам, удар пришелся по АЗС в селе Смотровая Буда Клинцовского района.

Киевский режим атаковал автозаправочную станцию в селе Смотровая Буда Клинцовского района. В результате террористических действий ВСУ, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены четыре гражданских автомобиля, навес автозаправки, — заявил чиновник.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Энергодаре в результате массированной атаки ВСУ повреждены жилые дома и автомобили, включая частные и многоквартирные здания. Всего зафиксировано более 40 атак. Также артиллерийскому удару подвергся транспортный цех ЗАЭС.

До этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщала, что атака ВСУ на Энергодар в ночь на 19 мая стала одной из наиболее интенсивных за последнее время. Она оказала значительное психологическое воздействие на жителей города, сотрудников станции и их семьи.