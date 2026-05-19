Запорожская область подверглась более 40 атакам ВСУ за ночь

В результате массированной атаки со стороны ВСУ по Энергодару повреждены частные и многоквартирные дома, а также автомобили, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Всего, по его словам, зафиксировано свыше 40 атак.

Несмотря на масштаб разрушений, пострадавших удалось избежать. Это результат слаженных действий наших экстренных служб и ответственного поведения самих жителей Энергодара, — заявил Балицкий.

Кроме того, артиллерийскому обстрелу подвергся транспортный цех Запорожской АЭС. При этом пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков нарушены не были, радиационный фон остается в пределах нормы.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что атака ВСУ на Энергодар в ночь на 19 мая стала самой серьезной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на жителей, сотрудников АЭС и их семьи. Налет был массированным, дроны фиксировали в разных районах города на протяжении всей ночи.