19 мая 2026 в 10:51

Российская армия выполнила важную операцию под Харьковом

Армия России освободила Волоховку в Харьковской области

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Военные группировки войск «Севера» российской армии освободили село Волоховка в Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». Операцию провели штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса. Министерство обороны России эту информацию пока не комментировало.

Уточняется, что украинские войска скрытно перебросили на участок у Волоховки две группы штурмовиков, чтобы удержать позиции. Бойцы ВС РФ отразили атаку и загнали военных ВСУ в подвалы. Противник отказался сдаваться, после чего его ликвидировали.

Освобождение этого села, как уточняют в «Севере», расширяет безопасную зону в Харьковской области. Кроме того, такой шаг позволяет ВС РФ взять под контроль дорогу между двумя последними селами на этом участке — Караичным и Охримовкой.

Ранее боец с позывным Амур заявил, что российские военнослужащие задействовали свыше 20 захваченных украинских тяжелых беспилотников типа «Баба-яга» для ударов по позициям ВСУ в Херсоне. Эти дроны используют для атак по тыловым объектам противника, в том числе по пунктам управления беспилотными системами.

