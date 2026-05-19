19 мая 2026 в 11:19

Mash: Нурмагомедов задолжал Роскомнадзору 300 тыс. рублей

Хабиб Нурмагомедов
Telegram-канал «Mash на спорте» сообщает, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал Роскомнадзору 300 тыс. рублей. По информации журналистов, спортсмен не перечислил обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете.

Как говорится в материале, ведомство требует произвести выплаты, в противном случае возможно повторное ограничение операций по счетам. Авторы отметили, что первая блокировка банковских счетов Хабиба произошла в 2024 году из-за долга перед налоговой в 302 млн рублей. По их словам, тогда же судебные приставы наложили арест на имущество бойца.

Ранее американский лидер Дональд Трамп на приеме в Белом доме для спортсменов похвалил успехи бывшего обладателя пояса UFC из России. В церемонии участвовали 14 бойцов, готовящихся к турниру UFC White House.

Кроме того, российский тяжеловес Александр Волков вышел на поединок против представителя Доминиканы Вальдо Кортеса-Акосты на турнире UFC 328 в США под композицию «Катюша». Отечественный боец одержал победу единогласным решением арбитров.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

