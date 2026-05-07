07 мая 2026 в 11:44

«Очень особенный боец»: Трамп похвалил Нурмагомедова

Трамп похвалил достижения бойца UFC Хабиба Нурмагомедова

Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп на приеме для спортсменов в Белом доме высоко оценил достижения российского экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщает РИА Новости. В мероприятии в Белом доме приняли участие 14 бойцов, которые готовятся к турниру UFC White House.

Особенный боец, которого мы знаем. Хабиб. Он провел 29 боев и выиграл все, верно? Он (Джастин Гейджи. — NEWS.ru) был 29-м соперником. Это был серьезный бой, — заявил политик.

Турнир UFC White House пройдет в США 14 июня 2026 года. В этот день Дональд Трамп отметит свое 80-летие. Центральным событием вечера станет титульный бой в легкой весовой категории между действующим чемпионом Илией Топурией и обладателем временного пояса Джастином Гейджи.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов полностью свернул бизнес в России, сосредоточив свои активы на рынке Объединенных Арабских Эмиратов. После урегулирования долгов и разблокировки счетов он вышел из числа учредителей ряда российских компаний, включая бренд одежды, туристическую фирму и оператора связи. Бойцовский клуб Eagles спортсмен передал бизнесмену Зиявудину Магомедову.

