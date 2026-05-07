07 мая 2026 в 12:32

Назван процент россиян, чьи родные участвовали в Великой Отечественной

Парад Победы союзных войск во Второй мировой войне 7 сентября 1945 года у Бранденбургских ворот в Берлине Фото: Тимофей Мельник/РИА Новости
У 96,4% россиян есть близкие родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне. Об этом NEWS.ru стало известно из исследования главного информационно-вычислительного центра Минкультуры России при поддержке портала «Культура.РФ», новостной платформы «Дзен» и Государственного исторического музея. В нем отмечается, что за две недели в опросе приняли участие почти 7 тыс. интернет-пользователей старше 18 лет.

За две недели в опросе приняли участие почти 7 тыс. интернет-пользователей старше 18 лет. Наибольший интерес к исследованию проявили жители городских населенных пунктов — 68% и люди старше 35 лет — почти 84 %. Согласно опросу, у 96,4% россиян есть близкие родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне. При этом 55% респондентов сообщили, что в ВОВ участвовал дед, а у 12,4% — бабушка. 34,4% заявили, что воевали их прабабушка или прадед. 2,9% ответили, что в семье нет участников войны, а 2,2% не знают или не обсуждают эту тему с родственниками, — говорится в исследовании.

Согласно опубликованным данным, наиболее эффективными медиа для сохранения памяти о ВОВ россияне считают аутентичную кинохронику, акцию «Бессмертный полк» и традиционные песни с выставками. Отмечается, что только 3,4% граждан не празднуют День Победы.

Большинство респондентов, а это 72%, предпочитают смотреть парад Победы и военные фильмы. 49% принимают участие в «Бессмертном полку» и посещают мемориалы. Еще 20% занимается изучением семейных архивов. Наиболее эффективными медиа для сохранения памяти о ВОВ россияне считают аутентичные документальные свидетельства: кинохронику, живые гражданские акции, такие как «Бессмертный полк», и традиционные художественные и музыкальные формы XX века: киноклассика, выставки. Только 3,4% россиян не празднуют День Победы, — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» состоится во всех субъектах Российской Федерации. В 35 регионах РФ она будет проведена в очном формате. В остальных субъектах мероприятие пройдет онлайн.

