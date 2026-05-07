07 мая 2026 в 13:16

Силы ПВО отбили массированный налет дронов на российские регионы

Силы ПВО сбили 127 БПЛА над регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей

Фото: МО РФ
Российские средства противовоздушной обороны в период с 08:00 до 12:00 мск уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Дроны были сбиты в небе над 15-ю регионами РФ, а также в акватории Азовского и Черного морей.

7 мая текущего года в период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, Московского региона, а также Адыгеи, Крыма и Удмуртии. Кроме того, дроны были нейтрализованы в акватории Азовского и Черного морей. Все цели уничтожены.

Тем временем в ночь на 7 мая ПВО уничтожила 347 украинских беспилотников. Атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны. БПЛА удалось ликвидировать над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской областями.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

