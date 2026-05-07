Силы ПВО отбили массированный налет дронов на российские регионы Силы ПВО сбили 127 БПЛА над регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей

Российские средства противовоздушной обороны в период с 08:00 до 12:00 мск уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Дроны были сбиты в небе над 15-ю регионами РФ, а также в акватории Азовского и Черного морей.

Атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, Московского региона, а также Адыгеи, Крыма и Удмуртии. Кроме того, дроны были нейтрализованы в акватории Азовского и Черного морей. Все цели уничтожены.

Тем временем в ночь на 7 мая ПВО уничтожила 347 украинских беспилотников. Атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны. БПЛА удалось ликвидировать над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской областями.