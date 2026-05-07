Песков раскрыл формат «Бессмертного полка» в России в текущем году

Акция «Бессмертный полк» пройдет в России в электронном формате, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что очно мероприятие проведут в тех странах, где к нему проявляют интерес, передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС.

«Бессмертный полк» будет в ином формате, я бы сказал, в электронном формате, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что «Бессмертный полк» состоится во всех субъектах РФ, при этом в 35 регионах акция будет проведена в очном формате. В частности, очные мероприятия были запланированы в Амурской, Архангельской, Астраханской, Иркутской областях.

До этого стало известно, что военного парада ко Дню Победы не будет в ДНР, а акция памяти «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Причиной отказа от очного формата названа опасность ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Последний раз военный парад в честь Дня Победы проводили в Донецке в мае 2021 года.

Кроме того, в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России сообщали, что в Москве на День Победы, 9 мая, закроют допуск посетителям на территорию Кремля. Также отменен церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади.