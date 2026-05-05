Территорию Кремля закроют для посетителей в День Победы

В Москве в День Победы, 9 мая, закроют допуск посетителям на территорию Кремля, сообщили NEWS.ru в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России. По данным ведомства, также отменен церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин допускал, что Вооруженные силы Украины могут планировать провокации и диверсии против России в День Победы. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский способен на подлые шаги с одобрения европейских партнеров.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что угрозы Зеленского о возможном нанесении удара по параду Победы в Москве рассчитаны исключительно на усиление психологического давления на россиян. По его словам, с военной точки зрения эти действия бессмысленны.