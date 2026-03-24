«Отечество. Преданность. Честь»: самые яркие кадры кадетского бала ФСО

В Колонном зале московского Дома Союзов прошел кадетский бал ФСО России «Отечество. Преданность. Честь», посвященный 145-летию органов государственной охраны. В нем приняли участие около 100 воспитанников кадетских классов ФСО в возрасте от 13 до 17 лет: по десять пар от каждого учебного заведения. Все ученики отличились высокими результатами по показателям успеваемости, дисциплины, физической подготовки, а также активно участвуют в общественной жизни.

На балу кадеты станцевали под полонез Петра Чайковского из оперы «Евгений Онегин», вальс Арама Хачатуряна из балета «Маскарад» и многие другие шедевры классической музыки. Им аккомпанировал Президентский оркестр СКМК ФСО России. Кроме того, со сцены прозвучало стихотворение «Я — русский» из сборника, написанного сотрудниками ФСО и членами их семей. Ведущими торжественного мероприятия стали актриса Анастасия Малькова-Макеева и золотой медалист Академии ФСО России Семен Репков.

Напомним, что впервые кадетский бал провели в 2018 году в ГУМе. Позже его дважды устраивали в Московском Кремле. Мероприятие проводится для сохранения и приумножения лучших традиций в системе кадетского образования.

Самые яркие кадры с кадетского бала — в фотогалерее NEWS.ru.