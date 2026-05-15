Стал известен возраст кадетов, отравившихся в Красноярске Возраст отравившихся в Красноярске кадетов составил от 11 до 15 лет

Возраст кадетов, пострадавших при массовом отравлении в Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя, составляет от 11 до 15 лет, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. В ведомстве уточнили, что информация о массовом заболевании кадетов была выявлена в ходе мониторинга СМИ.

По предварительным данным следствия, 14 и 15 мая 2026 года в медпункт учебного заведения обратились более 30 кадетов в возрасте от 11 до 15 лет с признаками кишечной инфекции, — передает СК.

По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Пострадавшие обратились в медпункт учреждения с признаками кишечной инфекции.

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю уточнили, что всего в кадетском корпусе зафиксировано 33 случая острой кишечной инфекции. Заболевание у пострадавших протекает в легкой и средней форме. Также сообщается, что у части заболевших обнаружена РНК норовируса. Учреждение переведено на дистанционный формат обучения.