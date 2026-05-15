15 мая 2026 в 14:55

СК возбудил уголовное дело из-за отравления 33 кадетов в Красноярске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя после массового отравления воспитанников возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. В ведомстве уточнили, что информация о массовом заболевании кадетов была выявлена в ходе мониторинга СМИ.

По итогам проверки следственным отделом по Советскому району Красноярска возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным следствия, 14–15 мая 2026 года более 30 воспитанников кадетского корпуса в возрасте от 11 до 15 лет обратились в медпункт учреждения с признаками кишечной инфекции.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщили, что в кадетском корпусе имени А. И. Лебедя проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту выявленных случаев заражения среди учащихся учреждения. Корпус переведен на дистанционный формат обучения.

Регионы
кадеты
Красноярск
отравления
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
