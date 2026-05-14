Клятва на главной площади: кадеты и юнармейцы ФСО приняли присягу — фото

Церемония приведения к торжественным клятвам кадет и юнармейцев ФСО РФ

Клятва на главной площади: кадеты и юнармейцы ФСО приняли присягу — фото

14 мая учащихся кадетских и юнармейских классов Федеральной службы охраны привели к торжественным клятвам о верности стране и кадетскому братству. Торжественная церемония состоялась на Соборной площади Московского Кремля. В ней участвовали 260 учеников.

Численность кадетских классов ФСО — более тысячи учащихся. Учебные заведения расположены в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге. Московские и подмосковные кадеты принимают клятву в Кремле.

Традиционно церемония проходит в мае под марши Президентского оркестра. Кадетам и юнармейцам вручают парадные знаки отличия и удостоверения.

Самые яркие кадры с церемонии приведения к торжественным клятвам — в фотогалерее NEWS.ru.