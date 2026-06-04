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04 июня 2026 в 08:09

Комната страха сгорела в Казахстане

Комната страха и карусель загорелись в казахстанском Атырау

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Комната страха и карусель горели в игровом парке в Атырау на западе Казахстана, передает пресс-служба местного департамента МЧС. По данным ведомства, объекты были полностью охвачены огнем, когда прибыли пожарные. Горение ликвидировано, никто не пострадал.

В городе Атырау <…> на территории игрового парка произошло возгорание деревянной комнаты страха и карусели <…>. Спасатели, не допустив распространения огня на соседние строения, оперативно ликвидировали горение, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Долгопрудном загорелся мебельный склад. В соцсетях появились кадры густого дыма, жители близлежащих районов жаловались на тяжелый воздух. Известно, что не менее 20 человек эвакуировали из горящего склада. В тушении огня участвовали сотрудники не только федеральной противопожарной службы, но и «Мособлпожспаса».

Также крупный пожар произошел в хостеле на Монтажной улице в районе Гольяново в Москве. Из здания смогли эвакуироваться около 600 человек. Один человек пострадал, его госпитализировали. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

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