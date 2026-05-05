Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут готовить провокации против России на 9 мая

Вооруженные силы Украины могут планировать провокации и диверсии против России в День Победы, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский способен на подлые шаги с одобрения европейских партнеров.

Вы же видите, что творится. ВСУ запускают БПЛА и на севере, и на юге. Зеленский — мерзавец, а Европа, Запад позволяют ему такое вытворять. Он недавно хвастался, что якобы лишил Россию нескольких миллиардов выручки от продажи нефти. Поэтому да, я не исключу попыток провокаций, диверсий со стороны Украины против РФ на 9 мая, — сказал Дандыкин.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что угрозы Зеленского о возможном нанесении удара по параду Победы в Москве рассчитаны исключительно на усиление психологического давления на россиян. По его словам, с военной точки зрения эти действия бессмысленны.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что для объявления Москвой перемирия ко Дню Победы не нужна реакция со стороны украинских властей. По его словам, это решение является личной инициативой президента России Владимира Путина и может быть реализовано независимо от позиции Киева.