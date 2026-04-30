Песков заявил о возможности объявления перемирия без реакции Киева

Для объявления Россией перемирия ко Дню Победы не требуется реакция со стороны киевских властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле напомнили, что решение является личной инициативой Владимира Путина, и оно будет реализовываться вне зависимости от позиции противника, передает ТАСС.

Собственно, [реакция украинской стороны] и не нужна для этого. Это решение главы российского государства, и оно будет реализовываться. Но, конечно, все бы ожидали от киевского режима какую-то реакцию в плане адекватных намерений, — сказал Песков.

Перед этим Песков прокомментировал возможность объявления перемирия в зоне боевых действий на 9 мая. По его словам, День Победы является для России особым праздником, что придает подобным предложениям большую значимость. Представитель Кремля считает, что гуманитарные инициативы в такой период выглядят весьма уместно.

