Песков назвал актуальной инициативу о перемирии на 9 Мая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актуальной идею о перемирии в зоне боевых действий на 9 Мая. По его словам, День Победы является для России особым праздником, что придает подобным предложениям большую значимость. Представитель Кремля отметил, что гуманитарные инициативы в такой период выглядят весьма уместно, передает РИА Новости.

Это особый день, это особый праздник. Поэтому, конечно, такие гуманитарные инициативы весьма и весьма актуальны, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, глава Белого дома поддержал инициативу и выразил надежду на скорое урегулирование кризиса.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распорядился направить запрос в адрес команды Трампа для получения разъяснений по инициативе Путина. При этом он добавил, что официальный Киев продолжает настаивать на необходимости долгосрочного прекращения огня.