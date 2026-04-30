День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 14:32

Песков назвал актуальной инициативу о перемирии на 9 Мая

Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актуальной идею о перемирии в зоне боевых действий на 9 Мая. По его словам, День Победы является для России особым праздником, что придает подобным предложениям большую значимость. Представитель Кремля отметил, что гуманитарные инициативы в такой период выглядят весьма уместно, передает РИА Новости.

Это особый день, это особый праздник. Поэтому, конечно, такие гуманитарные инициативы весьма и весьма актуальны, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, глава Белого дома поддержал инициативу и выразил надежду на скорое урегулирование кризиса.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распорядился направить запрос в адрес команды Трампа для получения разъяснений по инициативе Путина. При этом он добавил, что официальный Киев продолжает настаивать на необходимости долгосрочного прекращения огня.

Цена на особняк Петрова в Подмосковье превысила 95 млн рублей
Проект «Нейрофест» получил грант Президентского фонда культурных инициатив
Дерматолог ответила, могут ли веснушки спровоцировать развитие рака
В Прикамье объяснили, почему перевели школьников в соседнее село
В ГД ответили, почему зумеры нацелены на зарплату более 100 тыс. рублей
Гендиректора «Автодора» будут судить в Москве
Белгород, расставание с Антипенко, двое детей: как живет Юлия Такшина
Экс-глава РЭО Денис Буцаев покинул Россию после вызова на допрос
Зеленский снова продлил мобилизацию
Бывшая вице-губернатор Кубани может сесть на пять лет
Путин поблагодарил участников СВО из малых народов
Путин подчеркнул вклад малых народов в победу в ВОВ
Назван артист, которого можно считать русским Рики Мартином
Песков озвучил позицию Кремля по принадлежности Донбасса и Новороссии
VK Tech представил платформу для разработки и запуска ИИ-агентов
Росгвардия задержала подростка за попытку поджога в Подмосковье
Путин посетил выставку «Герои спецоперации» в московском «Манеже»
Раскрылись обстоятельства смерти писателя Кротова
Генерал назвал возможные точки запуска дронов ВСУ по Пермскому краю
Пассажир авиарейса пойдет под суд за нападение на полицейского
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

