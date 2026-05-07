Стало известно, в каких российских регионах пройдет «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» в 35 регионах России пройдет в очном формате

Акция «Бессмертный полк» состоится во всех субъектах Российской Федерации, при этом в 35 регионах она будет проведена в очном формате, следует из подсчетов ТАСС. В остальных субъектах мероприятие пройдет онлайн.

Очные мероприятия запланированы в Амурской, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Тюменской и Ярославской областях. Кроме того, мероприятия смогут посетить в Алтайском, Забайкальском, Камчатском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Алтай, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Татарстан, Тува и в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге впервые пройдет акция «Бессмертный флот», посвященная экипажам судов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Парад парусных и моторных маломерных кораблей состоится в День Победы, 9 мая.

До этого сообщалось, что VK запустит серию цифровых проектов к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они нацелены на сохранение памяти о героях, объединение семей и разных поколений и поддержание традиций праздника. Трансляция парада Победы будет доступна на платформах «VK Видео», «Дзен», главной странице Mail и в соцсети «Одноклассники».

Недавно в Амстердаме неизвестные попытались сорвать акцию «Бессмертный полк». Несколько мужчин в черных масках преследовали участников шествия и выкрикивали неонацистские лозунги.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

