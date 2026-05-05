В Санкт-Петербурге впервые пройдет акция «Бессмертный флот», посвященная экипажам судов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Кирилл Смирнов. По его словам, которые приводит РИА Новости, парад парусных и моторных маломерных кораблей состоится в День Победы, 9 мая.

Отдельно я хотел бы сказать о том формате, который впервые будет в нашем городе в этом году <…>. Это акция «Бессмертный флот». <…> Это уникальное мероприятие, которое дает возможность почтить память экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны на Балтике, — рассказал Смирнов.

Координатор отметил, что участниками акции станут суда с нанесенными на них названиями и изображениями погибших кораблей. На бортах будут находиться участники СВО, представители духовенства и дети с ограниченными возможностями здоровья. Акция пройдет в акватории Малой Невки. Наблюдать за ней можно будет с территории Крестовского острова вдоль Северной дороги.

Ранее в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России сообщали, что в Москве на День Победы, 9 мая, закроют допуск посетителям на территорию Кремля. По данным ведомства, также отменен церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади.