05 мая 2026 в 13:03

VK запустит серию цифровых проектов ко Дню Победы

Фото: kremlin.ru
VK запустит серию цифровых проектов к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они нацелены на сохранение памяти о героях, объединение семей и разных поколений и поддержание традиций праздника. Трансляция парада Победы будет доступна на платформах «VK Видео», «Дзен», главной странице Mail и в соцсети «Одноклассники».

Пользователи смогут присоединиться к онлайн-шествию «Бессмертного полка», возложить цветы к мемориалам, изучить исторические материалы из музейных архивов, а также послушать специальные музыкальные и аудиопроекты. Кроме того, будут доступны сервисы для создания открыток и тематических анимированных стикеров.

В основном сообществе «ВКонтакте» 9 мая опубликуют поздравительный ролик с песней «Темная ночь». Также в преддверии праздника VK Records, продюсерский центр Игоря Матвиенко и «Интеграция» представят альбом «Музыка Победы. Часть 2».

В «Одноклассниках» пользователи смогут виртуально возложить цветы к мемориалам в 25 городах через бесплатное мини-приложение «Цветок Победы». Популярные авторы соцсети доставят реальные цветы от участников акции к местам памяти. Помимо этого, ОК и портал «Культура.РФ» запустят проект «Стихи Победы»: с 6 по 10 мая в группе «Культура.РФ» по хештегу #стихипобеды выйдут клипы с деятелями культуры, читающими стихи военных лет.

Совместно с Государственным историческим музеем «Дзен» запустит проект «Лица Победы» с личными историями, фронтовыми портретами и письмами. Уже 7 мая на платформе пройдет прямая трансляция акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. А в «VK Музыке» будет доступен подкаст «Радио Победа».

Ранее сообщалось, что на платформе «VK Видео» к 9 Мая выйдет проект «Живые голоса». В нем приняли участие известные артисты разных поколений. Среди них Баста, Валя Карнавал, Тимати, Влад А4 и Ксения Бородина. Звезды прочитают стихи военных времен и поговорят о памяти и событиях ВОВ. Выпуски будут показаны также в эфире телеканала РЕН ТВ.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
