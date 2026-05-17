17 мая 2026 в 15:28

В ГД ответили, надо ли ограничить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет

Депутат Милонов: родители должны решать давать ли ребенку доступ к соцсетям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Родители должны сами решать давать ли ребенку доступ к социальным сетям, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его мнению, вводить возрастные ограничения в этом случае не нужно.

Мое мнение таково: решение о том, давать ли доступ ребенку в соцсети или нет, должна принимать семья. Давать или не давать доступ должны родители, и они должны соответствующим образом давать согласие. Например, авторизовать детский аккаунт через свой аккаунт, чтобы ребенок мог выходить в Сеть. Есть дети, которые адекватно к этому относятся, и родители не беспокоятся. Есть те, которые, к сожалению, находятся в зависимости, и родители против. Не будем всех под одну гребенку. Не забываем, что все-таки родители отвечают за воспитание малыша, ― сказал Милонов.

Ранее член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил рассмотреть возможность введения возрастного допуска к социальным сетям только с 14 лет. По словам эксперта, ограничения в этой сфере могут быть оправданными.

