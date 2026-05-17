Звезду сериала «След» заподозрили в мошенничестве

Telegram-канал Mash сообщил, что актера Павла Ерлыкова, известного по ролям в фильме «Околофутбола» и сериале «След», заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает источник, ссылающийся на пострадавших, он получил более 72 млн рублей за организацию поездки детей на театральный фестиваль LT China 2026, однако часть из них так и не отправилась в Пекин.

В публикации сказано, что Ерлыков руководит компанией «ЛТ Фест». Ранее, как пишут авторы, он объявил о наборе детских театральных коллективов для поездки в Китай. По версии канала, родители около 1300 детей оплатили участие в фестивале — примерно по 180 тыс. рублей за каждого ребенка. По информации канала, из этого количества детей не улетели на конкурс от 400 до 650 участников.

В сообщении сказано, что пострадавшие попытались добиться возврата денег, однако средства им так и не перечислили. После этого, по информации журналистов, люди начали массово подавать заявления в полицию и Роспотребнадзор.

Ранее Тверской районный суд Москвы отправил директора певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаила Кувшинова под домашний арест. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба превышает миллион рублей.